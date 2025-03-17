İsrail, Filistinli Gazeteci Latife Abdullatife'yi Bir Gün Daha Gözaltında Tutacak

İsrail mahkemesi, Filistinli gazeteci Latife Abdullatife'nin şartlı tahliyesine karar verirken, polis temyiz başvurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:28
İsrail, Filistinli Gazeteci Latife Abdullatife'yi Bir Gün Daha Gözaltında Tutacak

İsrail, Filistinli Gazeteci Latife Abdullatife'nin Gözaltı Sürecini Uzatıyor

İsrail mahkemesi, Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli kadın gazeteci Latife Abdullatife'nin şartlı tahliyesine hükmetti. Ancak, İsrail polisinin mahkeme kararına yaptığı temyiz başvurusu nedeniyle Abdullatife bir gün daha demir parmaklıklar arkasında kalacak.

Duruşma ve Gözaltı Süreci

Latife Abdullatife, bugün yapılan duruşmada telekonferans yöntemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, gazetecinin ailesinin yanı sıra İsrailli ve Filistinli meslektaşları da katıldı. Batı Kudüs'teki mahkemede, savcılık Abdullatife için 5 gün gözaltı talep etti. Gazetecinin avukatı Nasır Avde, müvekkilinin sosyal medya paylaşımlarının gazetecilik faaliyeti olduğunu ifade etti.

Mahkeme Kararı ve Temyiz Süreci

İsrail mahkemesi, Abdullatife'nin 10 bin İsrail şekeli (yaklaşık 100 bin TL) kefaletle şartlı tahliyesine karar verdi. Ancak, İsrail polisinin bu karara itiraz edeceği ve temyiz dilekçesini akşam saatlerine kadar sunacağı bildirildi. Mahkemenin, temyiz talebini yarın değerlendireceği ve Abdullatife'nin bu gece de gözaltında kalacağı belirtildi.

Gazetecilere Yönelik Baskılar

İsrail yargı ve polisi, 7 Ekim'den sonra sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek birçok Filistinli'yi 'şiddeti tahrik etme' gibi suçlamalarla gözaltına aldı. Özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da görev yapan onlarca gazeteci, benzer suçlamalarla hedef alındı.

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