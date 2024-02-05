İsrail Filistinlilere yardım ulaştırmaya çalışan BM gıda konvoyuna saldırdı

Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA, Gazze'deki Filistinlilere yiyecek ulaştırmak için bir konvoy hazırlamıştı. Ancak İsrail güçleri, konvoyu saldırıya uğrattı.

İsrail Filistinlilere yardım ulaştırmaya çalışan BM gıda konvoyuna saldırdı
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Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler kuruluşu UNRWA, bugün yaptığı bildirimde, Gazze'ye yiyecek taşıyan bir konvoyun, bölgenin açıklarında denetimi elinde tutan İsrail donanması tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

UNRWA'nın Gazze sorumlusu Thomas White, durumu, sosyal medyada paylaştığı bir mesajla bildirdi. Gazze halkı, 122 gündür İsrail saldırılarına maruz kalarak açlıkla savaşıyor.

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