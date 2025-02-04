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İsrail, Gazze Ateşkesinin Ardından Batı Şeria'da 380 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesin ardından Batı Şeria'da 380 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:21
İsrail, Gazze Ateşkesinin Ardından Batı Şeria'da 380 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusunun, Gazze'de 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ateşkes anlaşmasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria'da toplam 380 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı açıklamaya göre, İsrail güçleri son 15 gün içinde özellikle Cenin kenti üzerinde odaklanarak gözaltı ve baskınlarını artırdı. Cenin Mülteci Kampı, Tubas ve Tulkerim gibi bölgelerde de şiddetli operasyonlar gerçekleştirildi.

Açıklamada, Filistinlilere yönelik uygulanan sistematik tutuklama politikasına dikkat çekilerek, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik de giderek artan vahşetin altı çizildi.

“Gazze’de ateşkesin öncelikle uygulanmaya başlanmasından bu yana Batı Şeria’da 380 kişi gözaltına alındı. Ayrıca birçok kişi soruşturmalara tabi tutuldu.” ifadesi kullanılarak, gözaltı işlemlerinin neticesinde bazı kişilerin tutuklandığı ve serbest bırakıldığı vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria Kuzeyine Yönelik Saldırıları
Gazze'deki ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesiyle birlikte, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde, “Demir Duvar” adını verdiği bir saldırı başlatmıştı. 27 Ocak Pazartesi günü ise bu saldırıların Tulkerim'e yayıldığı bildirildi.

Israil ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zararlar verdiği, evlerin yıkıldığı ve bölge halkının mal kaybına uğradığı kaydedildi. Ayrıca baskınlar, hava saldırıları ve askeri iş makineleriyle altyapının tahrip edilmesi, bölgedeki Filistinlilerin göçe zorlanması gibi eylemlerle halk üzerinde büyük bir tehdit oluşturulmaya devam ediyor.

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