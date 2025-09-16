İsrail Gazze'de 1 Milyon Filistinliyi Göçe Zorluyor – 1891 Ölü

MUSTAFA DEVECİ - Gazze kentini işgal için saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi açlık ve katliamlarla göçe zorluyor.

Saldırılar ve yıkım

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etme amaçlı saldırılarını artırarak sürdürüyor. Bölgedeki Filistinlileri güneye hapsetmeyi hedefleyen ve daha önce Gazze'nin Refah, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerini yerle bir eden birlikler, şimdi kuzeyde sıkışmış nüfusu hedef alarak Gazze kentini ağır şekilde tahrip ediyor.

İsrail, zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yüksek binaları bombalayarak yıkıyor. Herhangi bir delil göstermeden vurulan binaların "Hamas tarafından kullanıldığını" iddia eden İsrail, şu ana kadar Gazze'nin kuzeyinde 15'i çok katlı olmak üzere 120'den fazla binayı yerle bir etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'nin yerle bir edildiği ve yaşanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

Evsiz kalanlar ve sahile sıkışma

Filistinli kaynaklar, İsrail'in yüksek binaları hedef alan saldırıları nedeniyle 50 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini aktarıyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin bulunduğu Gazze kentinde çoğunluk sahil bölgelerinde kurdukları derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Önlerinde İsrail ordusu, arkalarında Akdeniz olan ve sahil bölgesine sıkışan Filistinliler, topraklarıyla hayatları arasında seçim yapmaya zorlanıyor. Binaların yıkımı ve barınma imkânlarının tükenmesi nedeniyle birçok aile sokakta kalıyor; sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda ailenin çocuklarıyla birlikte geceyi sokakta geçirdiği görülüyor.

İsrail'in hedefi: Kuzeyi boşaltmak

Analistler ve bölge kaynakları, İsrail'in saldırılarla hem Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi hem de katliamlarla Filistinlileri göçe zorlamayı amaçladığını belirtiyor. Büyük Felaket'e (Nekbe) ait acı hatıraları taze olan Filistinliler, bir kez daha topraklarından zorla göç etmek istemiyor; buna karşın birçok kişi katliamlar ve açlığa rağmen sahildeki çadırlarda hayatta kalma savaşı veriyor.

Gazze'nin güneyine göç etmeleri halinde kuzeye dönmelerinin zor olacağı değerlendiriliyor. İsrail yönetiminin yayımladığı tahliye bildirilerinde, saldırılar bittikten sonra kuzeye dönüleceğine dair bir ifade yer almıyor.

Ölü ve yaralı sayıları

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıkladığı verilere göre, Gazze kentinin işgali için 13 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine düzenlenen saldırılarda 482'si çocuk, 174'ü kadın, 57'si yaşlı olmak üzere 1891 Filistinli öldü, 8 bin 822 kişi de yaralandı.

BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını bildirerek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Açlık, yardım girişleri ve sınırlamalar

İsrail'in Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak için katliamların yanı sıra açlığı da silah olarak kullandığı belirtiliyor. Gazze'de açlıktan ölen Filistinlilerin sayısı artıyor; Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 145'i çocuk olmak üzere 425 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

Açlık nedeniyle meydana gelen ölümlerin 355'inin Temmuz 2025'ten bu yana yaşanması, bölgede dayatılan kıtlığın etkisini gösteriyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeye sınırlı sayıda yardım girişine izin verdiğini ve bölgede kıtlık vakalarının artmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Basın Ofisi, AA muhabirinin Gazze'nin kuzeyine ne kadar yardım girişine izin verildiği sorusuna yazılı yanıt verdi; COGAT Basın Ofisi, yardım girişine izin verildiğini bildirirken, son haftalarda kaç yardım tırının bölgeye geçtiğine yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.

Sürgün planı iddiaları

İsrail yönetimi, Gazze kentindeki 1 milyon Filistinliden, kendilerince "güvenli" olduğu iddia edilen güneydeki Akdeniz sahili boyunca uzanan El-Mevasi bölgesine göçmelerini istiyor. Bu şekilde 2,3 milyon Filistinliyi güneydeki sahil bölgesine sıkıştırıp, daha sonra "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün etmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

İsrail basınında geçen hafta yer alan habere göre, İsrail ordusu Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesine ilişkin bir plan sundu. Plan, Filistinlilerin deniz ve hava yoluyla başka ülkelere sürgününe gelecek ay başlanmasını içeriyor; ancak henüz Gazze'deki Filistinlileri göndermek için herhangi bir ülkeyle anlaşma yapıldığına dair bilgi bulunmuyor.