İsrail Gazze'de 7 Ekim'den Bu Yana 673 Filistinli Sporcuyu Öldürdü

MUHAMMED MACİD - İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, bugüne kadar 673 Filistinli sporcu hayatını kaybetti. Bölgedeki saldırılar 22 aydan uzun süredir devam ediyor ve spor caması da ağır kayıplar veriyor.

Federasyon verileri ve tesis tahribatı

Filistin Futbol Federasyonu'nun yazılı açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda federasyona bağlı 324 sporcu yaşamını yitirdi. Saldırılarda sporcuların yanı sıra teknik direktörler, yöneticiler, hakemler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de hedef alındı.

İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 184 spor tesisi tamamen, 80 tesis kısmen tahrip edilerek toplam 264 spor tesisi yıkıldı.

Ay bazında kayıplar

Sadece temmuz ayında farklı disiplinlerden 40 Filistinli sporcu hayatını kaybederken, ağustos ayında Filistin Spor ve İzcilik Hareketi'ne bağlı 9 sporcu yaşamını yitirdi.

Öne çıkan vakalar

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son olarak eski milli basketbolcu Muhammed Şalan öldürüldü. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Şalan, çocuklarını doyurabilmek için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alındı. Yerel kaynaklar, 40 yaşındaki Şalan'ın ateş sonucu şehit edildiğini bildirdi. Şalan'ın, böbrek yetmezliği bulunan sepsis hastası kızı Meryem için ilaç aradığı ve sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Filistin futbolunun efsane isimlerinden, "Filistinli Pele" lakaplı eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd de 6 Ağustos'ta Gazze'de insani yardım almak için toplanan sivillere düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Ubeyd, Eş-Şati ve El-Amari kulüplerinde forma giymiş, 24 uluslararası maçta milli takımı temsil etmiş ve kariyeri boyunca 100'den fazla gol atmıştı. UEFA, Ubeyd için yayımladığı paylaşımda "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti." ifadelerine yer verdi.

Ağustos sonrası kayıplar

Ubeyd'in ölümü sonrası da saldırılar sürdü. Filistinli güreşçi Ala Refik el-Medhun, Deyr el-Belah "İttihad" takımı futbolcusu Nasrallah Muhammed Nasrallah el-Mukati, Filistin milli beyzbol takımı oyuncusu Mustafa Ahmed Tafiş evinin yakınında gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybetti. Futbolcu Muaz Ala el-Havacri de ağustos ayı içinde İsrail tarafından öldürüldü.

Sporcular evlerinde ve aileleriyle birlikte hedef alındı

"Şebab Cibaliya" takımının defans oyuncusu Mustafa Şahin, Ekim 2024'te Gazze'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi. Aynı ay "Hidmet Refah" takımı oyuncusu Raşid en-Nems eşi ve çocuğuyla birlikte saldırıda hayatını kaybetti.

Kasım 2024'te Sadaka Spor Kulübü'nün kalecisi Sadıc el-Uruki, evine düzenlenen bombardıman sonucu yaşamını yitirdi. Bu yılın ocak ayında yardımcı hakem Raşid Mustafa Hamdune Beyt Lahiya'ya yapılan saldırıda öldürüldü. Ocak ayında ayrıca "Beyt Hanun" futbolcusu Şadi eş-Şaar ile "Nesirat Hidmat" oyuncusu Muhammed Ebu Zeyd de bombardımanda yaşamını yitirdi.

Mart ayında İsrail saldırısında ağır yaralanan Refah Gençlik Kulübü'nün 22 yaşındaki oyuncusu Hamedan İmad kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Temmuz ayında ise Megazi Hizmet Kulübü oyuncusu Muhannad el-Ley, evine düzenlenen İHA saldırısı sonucu öldü. El-Ley, 2016-2017 sezonunda takımının premier ligine yükselmesinde rol oynamıştı.

İnsani tablo

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 288 bin aile evsiz kaldı, 2 milyondan fazla sivil zorla yerinden edildi. Çadırlar, okul binaları, sokaklar ve akrabaların yanında yaşamaya çalışan siviller temel insani koşullardan mahrum durumda.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 62 bin 122 kişi hayatını kaybetti, 156 bin 758 kişi yaralandı. Ayrıca Gazze'de, İsrail-ABD güdümlü olduğu belirtilen yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişi öldü, 14 bin 947 kişi yaralandı.

Rapor ve açıklamalar, Filistin Futbol Federasyonu, WAFA haber ajansı ve Gazze hükümetinin Medya Ofisi kaynaklarına dayandırıldı.