İsrail, Gazze'de Aşı İçin Geçici Ateşkes İddialarını Reddetti

İsrail'in Geçici Ateşkes Açıklaması

İsrail, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı uygulamaları için önerilen geçici ateşkes iddialarını yalanladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, bu konudaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ateşkes İddiası Yanlış

Açıklamada, aşıların uygulanması için Gazze'de belirli bölgelerin tahsis edilmesi üzerinde müzakerelerin sürdüğüne vurgu yapıldı. Ayrıca, bu konuda kabineye bir teklif sunulduğu ve bakanların desteğini aldığı belirtildi.

Medya Yansımaları

İsrail basınında, hükümetin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önerdiği geçici ateşkes teklifini kabul ettiği yönünde haberler yer almıştı. Kanal 13 televizyonu, aşıların uygulanması için onay verildiğini bildirmişti.

Çocuk Felci Vakaları

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde 10 aylık bir çocukta çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurmuştu. Bu gelişme, sağlık kuruluşlarının Gazze'deki çocukların aşılanması için insani bir aranın gerektiğini savunmasına neden oldu.

Uluslararası İhtiyaçlar

İlgili kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı için insani ara verilmesi gerektiğini açıkladı.