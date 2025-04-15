İsrail Gazze'de Filistinlilerin Çadırlarını Vurdu: 8 Ölü

GÜNCELLEME: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda ölü sayısı yükseldi. Son alınan bilgilere göre, saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, pek çok kişi de yaralandı.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki çadırlara yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda bulunan El-Mevasi bölgesindeki çadırlara saldırdı. Bu saldırıda 3 Filistinli daha hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Ek olarak, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Han Yunus'un et-Tahliye bölgesinde, el-Aşur ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze kentinin el-Cela caddesinde bir evin İHA tarafından vurulması sonucu da bir Filistinli hayatını kaybetti.

Bunların yanı sıra, İsrail ordusuna ait bir İHA, Han Yunus kentindeki Kuveyt Sahra Hastanesi kapısında toplananlara düzenlediği saldırıda bir hastane çalışanını öldürdü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden güneyine kadar savaş uçakları, İHA’lar, topçu atışları ve tanklarla saldırılarına devam ediyor. Bu durum, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı şiddetli biçimde yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu bir çok çadır kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu bir çok çadır kullanılamaz hale geldi.