İsrail Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesini 14. Kez Vurdu

Saldırı, Deyr el-Belah'taki hastane yerleşmesini hedef aldı

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinin, 7 Ekim 2023'ten bu yana 14. kez hedef alındığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının hastane çevresindeki duvar içinde barındırılan yerinden edilen Filistinlilere ait çadırlara ve yakındaki polikliniklere saldırı düzenlediği belirtildi.

Bombardımanın yaşandığı bölgede yaralanmalar ve maddi zarar oluştuğu, hastanede tedavi gören onlarca hastanın ise ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Medya Ofisi, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve bağlı kurumlarına çağrıda bulunarak; saldırıların savaş suçu ve katliam boyutuna ulaştığını öne sürdü ve bu saldırıların durdurulması için acilen harekete geçilmesini talep etti. Ayrıca kentteki hastaneler ile sağlık çalışanlarına uluslararası koruma sağlanması istendi.