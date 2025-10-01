İsrail, Gazze'den 13 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, Gazze'de ağır koşullarda tutulan 13 Filistinliyi serbest bıraktı; tahliye Kissufim kontrol noktasından Aksa Hastanesine yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:56
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı koşullarda tuttuğu bildirilen 13 Filistinliyi serbest bıraktı.

Konuyla ilgili bilgi, Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada paylaşıldı. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve hapishanelerde tutulan 13 Filistinlinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Serbest bırakılan kişilerin, Kissufim askeri kontrol noktasından giriş yaparak Deyr Belah'daki Aksa Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Esirlerden aktarılan bilgilere göre, birçok mahkûm yetersiz beslenme ve ağır işkenceler sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle tahliye ediliyor. Bu durum, eski esirlerin beyanlarıyla kamuoyuna yansıyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi gizlilik içinde alıkoyduğunu ve ağır zararlara yol açan koşullara maruz bıraktığını bildirmişti.

Haberde ayrıca, İsrail'in ABD'nin desteğiyle yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nde yürüttüğü operasyonların katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme eylemlerine dayandığı iddia edildi. Tel Aviv yönetiminin, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını görmezden geldiği kaydedildi.

