İsrail Gazze Şeridi'nde 48 Filistinliyi Öldürdü — 16'sı Yardım Beklerken

GÜNCELLEME 2 - İsrail'in Gazze Saldırılarında 48 Kayıp

YENİ SALDIRI BİLGİSİ EKLENDİ, ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere toplam 48 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivil alanlara yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildiriyor.

Güney: Han Yunus ve Refah

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Refah kentinde, yardım dağıtım noktası yakınlarında bekleyen Filistinlilere düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Orta Kesim: Vadi Gazze, Salahaddin Caddesi ve Netzarim

Vadi Gazze bölgesi yakınlarında yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 7 Filistinli öldü, 18 kişi yaralandı. Salahaddin Caddesi'nde insani yardım bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Netzarim bölgesi yakınlarında yardım bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Kuzey: Şeyh Rıdvan ve Gazze Şehri

Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir dairenin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Şeyh Rıdvan Gölü çevresinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırının topçu saldırısıyla hedef alınması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı. Gazze kentinin kuzeybatısında bir evin hedef alındığı saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Zeytun, Sabra ve Cibaliya Bölgeleri

Cibaliya beldesinde İHA ile düzenlenen bombalı saldırıda 4 Filistinli öldü. Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alan İHA ile vuruldu; saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı mahallede bir ailenin evini hedef alan bombalı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Cibaliya beldesinin Nezle bölgesinde sivillerin toplandığı alan vuruldu, 2 Filistinli hayatını kaybetti. Aynı beldeye İHA ile gerçekleştirilen bir başka saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. İsrail ordusu Zeytun bölgesinde başlattığı yıkımı Sabra ve Cibaliya bölgelerinde de sürdürüyor ve son 11 gündür Zeytun ile Sabra mahallelerinde ev ve tesisleri patlayıcı robotlarla tahrip etmeye devam ediyor.

Hastane Çevresi ve Zorla Yerinden Edilmeler

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yer alan Munasara Mülteci Kampı'nda, yaklaşık 200 ailenin çadırlarının bulunduğu bölgeyi tahliye uyarısı yaptıktan sonra yıktı. Zorla yerinden edilen aileler bombardıman ve yıkım nedeniyle evsiz kaldı, çok sayıda kişi yaralandı.