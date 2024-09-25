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İsrail, Gazze'ye 88 Cenaze Konteyneri Gönderdi

İsrail, Gazze'ye 88 cenaze gönderirken kimlik bilgilerini paylaşmadı. Teşhis için teslimatlar durduruldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:02
İsrail, Gazze'ye 88 Cenaze Konteyneri Gönderdi

İsrail'den Gazze'ye Cenaze Konteyneri Gönderildi

İsrail güçlerinin, Gazze'ye 88 cenaze içeren bir konteyner gönderdiği bildirildi. Bu durum, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bilgi Paylaşımında Eksiklik

Açıklamada, İsrail'in cenazelerin kimlikleri, yaşları ve cinsiyetleri hakkında herhangi bir bilgi vermediği belirtildi. Uzmanlar, bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Teslim İşlemleri Durduruldu

İlgili makamlar, cenazelerin yakınları tarafından teşhis edilebilmesi için gerekli bilgilerin tamamlanana dek teslim işlemlerinin durdurulduğunu kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç'ın Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Örgütü ise yapılan işlemlerin uluslararası protokollere uygun olması gerektiğini belirterek, cenazelerin teslimatının sağlanması için gerekli adımları atmayı talep etti.

Gazze Hükümeti'nin Tepkisi

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, İsrail ordusunun gönderdiği cenazelerin kimliği belirtilmeden ve herhangi bir bilgi verilmeden Gazze Şeridi'ne ulaştırıldığını ifade etti. Bu durumun insan onurunu hiçe saydığı ve uluslararası hukukun ihlali olduğu kaydedildi.

Şiddetle Kınama: Açıklamada, bu insanlık dışı eylemin tüm dünya tarafından kınanması ve İsrail'e baskı yapılması gerektiği vurgulandı.

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