İsrail, Gazzeli 64 Esirin Tutulduğu Yerleri Açıkladı

İsrail, Gazzeli 64 Esirin Yerlerini Açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve uzun süre yerlerini gizlediği 64 Filistinli esirin tutulduğu yerleri açıkladı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, bu bilgilere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Esirlerin Tutuldukları Yerler

Açıklamada, İsrail cezaevi makamları tarafından, gazzeli 64 esirin isimleriyle birlikte tutuklanma yerlerinin neler olduğu belirtildi. Ancak bazı esirlerle ilgili henüz yanıt veya bilgi alınamadığı ifade edildi.

Tutuldukları yerler arasında Negev ve Nafha hapishaneleri, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman ve Saharonim kampları, Batı Şeria'nın merkezindeki Ofer hapishanesi, İsrail'in merkezindeki Nitzan hapishanesi ve kuzeyde yer alan Naftali ile Megiddo hapishaneleri bulunmaktadır.

Mevcut Durum ve Sayılar

Açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinli sayısına ilişkin güncel tek verinin, İsrail cezaevleri yönetiminin bu ayın başında kabul ettiği 1802 kişi olduğu belirtildi. Bu sayının kadınlar ve çocukları da kapsadığına dikkat çekilirken, birçok esirin hala zorla kaybetme suçuna maruz kaldığı vurgulandı.

Öte yandan, Gazze'den alıkonulanların sayısının binlerle ifade edilebileceği ifade edilmiş ve işgal devletinin Gazzeli esirlere karşı sistematik işkence uygulamalarının sürdüğü belirtilmiştir. Bu uygulamalar sonucunda birçok kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmektedir.