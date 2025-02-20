İsrail, Gazzeli 64 Esirin Tutulduğu Yerleri Açıkladı

İsrail, Gazze'den alıkonulan 64 Filistinli esirin tutuldukları yerleri nihayet açıkladı. Daha fazla bilgi için detaylara göz atın.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 02:25
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 02:25
İsrail, Gazzeli 64 Esirin Tutulduğu Yerleri Açıkladı

İsrail, Gazzeli 64 Esirin Yerlerini Açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve uzun süre yerlerini gizlediği 64 Filistinli esirin tutulduğu yerleri açıkladı. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, bu bilgilere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Esirlerin Tutuldukları Yerler

Açıklamada, İsrail cezaevi makamları tarafından, gazzeli 64 esirin isimleriyle birlikte tutuklanma yerlerinin neler olduğu belirtildi. Ancak bazı esirlerle ilgili henüz yanıt veya bilgi alınamadığı ifade edildi.

Tutuldukları yerler arasında Negev ve Nafha hapishaneleri, İsrail'in güneyindeki Sde Teiman ve Saharonim kampları, Batı Şeria'nın merkezindeki Ofer hapishanesi, İsrail'in merkezindeki Nitzan hapishanesi ve kuzeyde yer alan Naftali ile Megiddo hapishaneleri bulunmaktadır.

Mevcut Durum ve Sayılar

Açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinli sayısına ilişkin güncel tek verinin, İsrail cezaevleri yönetiminin bu ayın başında kabul ettiği 1802 kişi olduğu belirtildi. Bu sayının kadınlar ve çocukları da kapsadığına dikkat çekilirken, birçok esirin hala zorla kaybetme suçuna maruz kaldığı vurgulandı.

Öte yandan, Gazze'den alıkonulanların sayısının binlerle ifade edilebileceği ifade edilmiş ve işgal devletinin Gazzeli esirlere karşı sistematik işkence uygulamalarının sürdüğü belirtilmiştir. Bu uygulamalar sonucunda birçok kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Karaman'da Alkollü Sürücü Kendini Vurdu: Olayın Detayları Ortaya Çıktı
3
İsrail, Gazzeli 64 Esirin Tutulduğu Yerleri Açıkladı
4
Selanik'te Çiftçiler Traktörleriyle Hükümete Eylem Düzenledi
5
Erzurum ve Kars'ta Kar Yağışı Etkisini Artırıyor
6
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Rusya-Ukrayna Savaşında Tarafsızlık Vurgusu Yaptı
7
Altındağ'da Gecekondu Yangınında Hayatını Kaybeden Ülker Güleryüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı