İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den "7 Ekim" İle İlgili Kapsamlı Soruşturma Çağrısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Kapsamlı Soruşturma İsteği

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen saldırıların ardından yapılan askeri soruşturmanın yeterli olmayacağına dikkat çekerek, kapsamlı bir soruşturma başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Sorunların Kapsama Alanı Yetersiz

Halevi, askeri soruşturmanın yalnızca İsrail ordusu ile sınırlı kaldığını ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli olan tüm boyutları ve nedenleri kapsamadığını belirtti. Hükümete, daha derinlemesine bir soruşturma yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Şeffaflık Vurgusu

İsrail ordusunun 7 Ekim olaylarına ilişkin kurulacak komisyona karşı şeffaf davranacağını ifade eden Halevi, ordu mensuplarının, düşmana yardım ettiğine dair yapılan ithamların yanlış olduğunu ve askerleri olumsuz etkilediğini savundu.

İstifa ve Sorumluluk

Halevi, istifa kararını çok önceden aldığını ve Gazze'de ateşkes ile esir takasında yaşanan gelişmelerin ardından kararını uyguladığını açıkladı. 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığın sorumluluğunu, ilk günden itibaren üstlendiğini belirterek, kamuoyuyla bu durumu paylaştığını ifade etti.

Netanyahu ve Muhalefet Üzerinden Tartışmalar

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sınırlı yetkilere sahip bir "siyasi" soruşturma komitesi kurulmasını isterken, muhalefet ise 7 Ekim olaylarıyla ilgili tam yetkiye sahip bir soruşturma komitesinin oluşturulmasını talep ediyor.

Halevi, 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen saldırıların getirdiği feci başarısızlığın sorumluluğunu hissettiğini ve 6 Mart'ta geçerli olacak şekilde görevinden istifa ettiğini duyurdu.