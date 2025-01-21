DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,14 -0,11%
ALTIN
3.149,11 -0,33%
BITCOIN
3.773.646,67 0,26%

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den "7 Ekim" İle İlgili Kapsamlı Soruşturma Çağrısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlık için kapsamlı bir soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 21:49
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den "7 Ekim" İle İlgili Kapsamlı Soruşturma Çağrısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Kapsamlı Soruşturma İsteği

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim tarihinde gerçekleşen saldırıların ardından yapılan askeri soruşturmanın yeterli olmayacağına dikkat çekerek, kapsamlı bir soruşturma başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Sorunların Kapsama Alanı Yetersiz

Halevi, askeri soruşturmanın yalnızca İsrail ordusu ile sınırlı kaldığını ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli olan tüm boyutları ve nedenleri kapsamadığını belirtti. Hükümete, daha derinlemesine bir soruşturma yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Şeffaflık Vurgusu

İsrail ordusunun 7 Ekim olaylarına ilişkin kurulacak komisyona karşı şeffaf davranacağını ifade eden Halevi, ordu mensuplarının, düşmana yardım ettiğine dair yapılan ithamların yanlış olduğunu ve askerleri olumsuz etkilediğini savundu.

İstifa ve Sorumluluk

Halevi, istifa kararını çok önceden aldığını ve Gazze'de ateşkes ile esir takasında yaşanan gelişmelerin ardından kararını uyguladığını açıkladı. 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığın sorumluluğunu, ilk günden itibaren üstlendiğini belirterek, kamuoyuyla bu durumu paylaştığını ifade etti.

Netanyahu ve Muhalefet Üzerinden Tartışmalar

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sınırlı yetkilere sahip bir "siyasi" soruşturma komitesi kurulmasını isterken, muhalefet ise 7 Ekim olaylarıyla ilgili tam yetkiye sahip bir soruşturma komitesinin oluşturulmasını talep ediyor.

Halevi, 7 Ekim 2023'te gerçekleştirilen saldırıların getirdiği feci başarısızlığın sorumluluğunu hissettiğini ve 6 Mart'ta geçerli olacak şekilde görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
California'da Şiddetli Rüzgarlar Yeni Yangınları Tehdit Ediyor
2
İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinliyi Yaraladı
3
Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları
4
Erzurum'da Kardeş Katliamı: Silahlı Kavga Sonrası İntihar Girişimi
5
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
6
Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı
7
Ankara'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı