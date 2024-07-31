İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Lübnan'a Açık Tehdit

İsrail'den Lübnan'a Yeni Tehditler

KUDÜS (AA) - İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme tehdidinde bulundu. Bu açıklama, Hizbullah'ın önemli bir komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesinin ardından geldi.

Askeri Tatbikat ve Stratejik Eğitimler

İsrail ordusu, tatbikatın detaylarını paylaştığı yazılı açıklamada, "Tatbikat, farklı askeri birimlerin işbirliğinde gerçekleştirildi. Askerler, çeşitli senaryolar doğrultusunda eğitim aldı" ifadelerine yer verildi.

Halevi'nin Açıklamaları

Halevi, tatbikata katılan askerlere yaptığı konuşmasında, "Dün Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürü olan Fuad Şükür'ü öldürme fırsatı bulduk" dedi. Ayrıca, "İsrail ordusu Beyrut'taki belirli noktalara nasıl ulaşacağını ve yer altında nasıl saldırı yapacağını biliyor" şeklinde ifadelerde bulundu.

Lübnan'daki Gerilim ve Son Gelişmeler

İsrail, dilinde yaptığı hava saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü duyurmuştu. Şükür, 1983'teki Beyrut saldırısında rol almakla suçlanıyordu. Ayrıca, İslamcı grup Hizbullah ile olan sınır gerilimi devam etmekte ve 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılar sürmektedir.

Son Söz

Kısacası, İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditleri, bölgesel gerilimi artırabilir. Hem askeri tatbikatlar hem de üst düzey operasyonlar ile bu gerilim, uluslararası dikkatleri çekiyor.