Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Lübnan'a Açık Tehdit

İsrail, Lübnan'a yönelik yeni saldırı ve suikast tehditleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:26
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'den Lübnan'a Açık Tehdit

İsrail'den Lübnan'a Yeni Tehditler

KUDÜS (AA) - İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'ı işgal etme ve Beyrut'ta yeni suikastlar düzenleme tehdidinde bulundu. Bu açıklama, Hizbullah'ın önemli bir komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta öldürülmesinin ardından geldi.

Askeri Tatbikat ve Stratejik Eğitimler

İsrail ordusu, tatbikatın detaylarını paylaştığı yazılı açıklamada, "Tatbikat, farklı askeri birimlerin işbirliğinde gerçekleştirildi. Askerler, çeşitli senaryolar doğrultusunda eğitim aldı" ifadelerine yer verildi.

Halevi'nin Açıklamaları

Halevi, tatbikata katılan askerlere yaptığı konuşmasında, "Dün Hizbullah'ın en üst düzey askeri figürü olan Fuad Şükür'ü öldürme fırsatı bulduk" dedi. Ayrıca, "İsrail ordusu Beyrut'taki belirli noktalara nasıl ulaşacağını ve yer altında nasıl saldırı yapacağını biliyor" şeklinde ifadelerde bulundu.

Lübnan'daki Gerilim ve Son Gelişmeler

İsrail, dilinde yaptığı hava saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü duyurmuştu. Şükür, 1983'teki Beyrut saldırısında rol almakla suçlanıyordu. Ayrıca, İslamcı grup Hizbullah ile olan sınır gerilimi devam etmekte ve 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılar sürmektedir.

Son Söz

Kısacası, İsrail'in Lübnan'a yönelik tehditleri, bölgesel gerilimi artırabilir. Hem askeri tatbikatlar hem de üst düzey operasyonlar ile bu gerilim, uluslararası dikkatleri çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor