İsrail Güçleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği baskınlarla dikkat çekiyor. Son gelişmelere göre, dün akşamdan itibaren 15 Filistinli, aralarında çocukların da bulunduğu şekilde gözaltına alındı.

Hedef Alınan Bölgeler

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Kalkilya, Tulkerim, Nablus, Beytullahim, El Halil ve Cenin kentlerine düzenlenen baskınların detayları paylaşıldı. Gözaltına alınanların arasında eski tutukluların da bulunduğu belirtiliyor.

Baskınların Sonuçları

Baskınlar sırasında, Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği ve alıkonulan kişilerin yanı sıra ailelerinin de darp ve tehdide maruz kaldığı bildirildi. Bu çerçevede, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısının 11,800'ü aştığı ifade edilmektedir.

Ölü Sayısında Artış

Son açıklamalara göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere 790 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Bu süreçte, gözaltı ve saldırıların artış göstermesi endişe ile karşılanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.