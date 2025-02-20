İsrail Güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tubas kentindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü. Cenazeleri alıkonuldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:16
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerlerinin Tubas'taki Operasyonu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde, El-Faria Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri, Tubas'ın güneyinde yer alan Faria Mülteci Kampı'nda bir evi kuşatma altına aldı.

Cenazelerin Alıkonulması

Güvenlik kaynakları, İsrail güçlerinin evin etrafında gerçek mermi ve roketlerle ateş açtığını belirterek, bu saldırı sonucunda evde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Ölen Filistinlilerin cenazelerinin, İsrail güçleri tarafından alıkonulup yanlarında götürüldüğü bilgisi de aktarıldı.

Ambulans Ekiplerinin Buldukları

WAFA'ya konuşan sağlık yetkilileri, İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından eve giren ambulans ekiplerinin, evde ceset parçaları ve kan izleri bulduklarını bildirdi.

Gözaltılar ve Baskınlar

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin kuşatma altına alınan evin yakınındaki spor kulüplerinden birine düzenlediği baskında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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