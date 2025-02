İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail Ordusunun El Halil'deki Yıkım Uygulaması

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, Filistinlilere ait bir evi yıktı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, El Halil'in kuzeyindeki Arub Mülteci Kampı'na buldozerler ve askeri araçlarla baskın düzenlendi.

Yıkılan ev, Filistinli Adi Cevabıra'ya ait olup yaklaşık 150 metrekare büyüklüğündeydi. Tanıklar, aynı zamanda kampta 50 Filistinlinin gözaltına alındığını ve açık alanlarda sorguya tabi tutularak daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Yıkım ve Baskınlar Hız Kazanıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu ocak ayında 126 yapıyı etkileyen, 74'ü meskun ve 4'ü boş ev ile 29'u tarım tesisi olmak üzere çok sayıda baskın ve yıkım saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail makamları, Filistinlilerin C bölgelerinde inşaat ve tarım faaliyetlerini engellerken, ruhsat almanın neredeyse imkansız olduğu bildiriliyor. 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştır. A ve B bölgelerinin yönetimi Filistin'e bırakılırken, C bölgesinin yönetimi ve güvenliği İsrail'e devredilmiştir.