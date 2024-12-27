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İsrail Güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli Genç Katledildi

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskında 18 yaşındaki Filistinli Zeyn Ali Atatire yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 01:03
İsrail Güçlerinin Batı Şeria'da Filistinli Genç Katledildi

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir operasyonda, Filistinli bir gencin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Zeyn Ali Atatire'nin, Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesinde düzenlenen baskında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıkça ev baskınları düzenleyerek, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlara karşı çıkan yerel halkla, İsrail askerleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır.

Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu, 167'si çocuk olmak üzere toplamda 835 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

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