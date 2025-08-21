DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,2%
ALTIN
4.380,8 0,56%
BITCOIN
4.646.289,04 0,77%

İsrail Güney Suriye'de 'Silah Kaçakçılığı' İddiasıyla Gözaltılar

İsrail ordusu, Hermon Dağı bölgesindeki baskında 'silah kaçakçısı' olduğu iddia edilen birkaç kişiyi gözaltına aldığını ve 300'ün üzerinde silah ele geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:55
İsrail Güney Suriye'de 'Silah Kaçakçılığı' İddiasıyla Gözaltılar

İsrail Güney Suriye'de 'Silah Kaçakçılığı' İddiasıyla Gözaltılar

Ordudan yapılan açıklama ve baskın ayrıntıları

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgeye düzenlediği baskında, 'silah kaçakçısı' olduğunu ileri sürdüğü birkaç kişiyi alıkoyduğunu duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Hermon Dağı (Cebel eş-Şeyh) bölgesinde dün birkaç eski karakolu bastığı belirtildi.

Açıklamada, karakollara düzenlenen baskın sırasında Suriye’den Lübnan'a silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen birkaç kişinin alıkonduğu ve sorgulanmak üzere İsrail’e götürüldüğü bildirildi.

Aynı açıklamada, Suriye ordusuna ait karakollarda 300'ün üzerinde silah ele geçirildiği iddia edildi.

İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
2
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
3
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
4
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
5
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
6
Kütahya Gediz'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım