İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de Ateşkes ve Esir Takasını Görüşmedi

İsrail Güvenlik Kabinesi bugün toplandı ancak Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda herhangi bir karar gündeme gelmedi. Toplantının kısa sürdüğü ve bazı bakanların katılmadığı bildirildi.

Toplantının ayrıntıları

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, önceki akşam başlayıp sabahlara kadar süren toplantıların aksine kabine yaklaşık 3 saatlik kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda genel güvenlikle ilgili durum ele alınırken Gazze'de ateşkes ve esir takası konusu hiç gündeme gelmedi.

Güvenlik kabinesinin, Gazze Şeridi'ndeki askeri planları görüşmek üzere pazar günü yeniden toplanacağı aktarıldı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, toplantıya Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Gideon Sa'ar, Ron Dermer ve Miri Regev'in katılmadığı kaydedildi.

Haberde ismi açıklanmayan bir bakanın toplantıyla ilgili "Bu gereksiz toplantıya neden çağrıldığımızı anlamadım. Bazı bakanlar toplantıyı sıkıcı buldu, bazıları yemek için pek çok kez salondan ayrıldı." ifadelerine yer verildi. İsrail Kanal 12 televizyonu ise toplantının, bakanların Batı Şeria'daki İsrail Yerleşimleri Konseyi tarafından Kudüs'te düzenlenen bir akşam yemeğine katılmaları için öne alındığını bildirdi.

Muhalefetin tepkisi

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kabinenin esir takası anlaşmasını görüşmemesini "utanç lekesi" olarak nitelendirdi. Lapid halka seslenerek "Masada bir anlaşma var. Esirler bu anlaşmayla evlerine geri dönebilir ve savaş bitebilir." dedi.