İsrail Hapishanelerinde 9,500 Filistinli Tutuklu: Çocuk Sayısı 350'ye Ulaşıyor

İsrail hapishanelerinde 350 çocuk dahil 9,500 Filistinli tutuluyor, sayı 7 Ekim'den sonra neredeyse iki katına çıktı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:00
İsrail Hapishanelerinde 9,500 Filistinli Tutuklu: Çocuk Sayısı 350'ye Ulaşıyor

İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Tutuklu Sayısı Artıyor

Son verilere göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk olmak üzere en az 9,500 Filistinli bulunmaktadır. Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu sayının 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren neredeyse iki katına çıktığı bildirilmektedir.

Hapisteki Filistinlilerin Durumu

Şu anda tutuklu olan Filistinlilerin arasında 26 kadın ve 350 çocuk yer aldığı ifade edildi. Ayrıca, Gazze'de alıkonulan ve "savaşçı" olarak suçlanan 1555 Filistinli ile 3,405 kişinin "idari tutukluluk" kapsamında tutulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023 tarihinden önce İsrail hapishanelerinde toplamda 5,250 Filistinli bulunuyordu. Bu sayının idari tutuklu sayısı 1320 ve çocuk sayısı ise 170 olduğu belirtildi.

Koşullar ve İşkence İddiaları

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin oldukça zor şartlar altında yaşadığı ve çeşitli işkence ile ihlallere maruz kaldıkları biliniyor. Gözaltına alınan Filistinlilerin bazıları sorgulama sonrası serbest bırakılırken, bazıları ise idari tutukluluk kapsamında hiçbir suçlama olmaksızın hapiste tutmaktadır.

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