İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Sayısı İki Katına Çıktı

İsrail Hapishanelerinde Filistinli Sayısı Artıyor

MUHAMMED EMİN CANİK - İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısının son bir yılda iki katına çıkarak 10 bin 100'ü geçtiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten itibaren gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı vurgulandı. Bu süreçte, İsrail ordusu tarafından 430 kadın ve 750 çocuğun gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında 129 gazeteci bulunmakta ve bunların 58'inin hala alıkonulduğu ifade edildi.

İdari Tutukluluk Uygulaması

7 Ekim sonrası, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 9 bin 392 Filistinli hakkında, suçlama olmaksızın hapiste kalmalarını sağlayan "idari tutukluluk" kararı çıkartıldığı ve bunlardan 3 bin 398'inin cezaevinde tutulduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği baskınlarda ciddi hak ihlalleri yaşandığına dikkati çeken raporlarda, gözaltına alınanların ailelerine yönelik tehdidin yanı sıra altyapıya da zarar verildiği belirtiliyor. Ayrıca, alıkonulan Filistinlilerin "saha infazı" şeklinde uygulanan şiddetle can verdiği ifade edildi.

Cenazelerin Durumu

İsrail hapishanelerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 41 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 39'unun cenazesinin ailelerine teslim edilmediği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 50 olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Durum

İsrail, Gazze'de de en az 4 bin 500 Filistinliyi alıkoymuştur. Bu kişilerin kimliklerinin birçok durumda açıklanmadığı ve hayatını kaybedenlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Gelecek Öngörüleri

Ekim 2024 itibarıyla İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli sayısının 10 bin 100'den fazla olduğu, bunların arasında 3 bin 398 idari tutuklunun bulunduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, tutulan 94 kadın tutukludan 3'ünün Gazzeli olduğu kaydedildi. Çocuk tutukluların sayısının ise 270'ten fazla olduğu vurgulandı.

İdari Tutukluluk Yönetimi

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, herhangi bir suçlama yapmadan Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabilmesine olanak tanımaktadır. Askeri mahkemeler, güvenlik tehdidi gördüğünde tutukluluk sürelerini 5 yıla kadar uzatabilmektedir.