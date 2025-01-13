İsrail Hapishanesinde Tıbbi İhmalle Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 55'e Ulaştı

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Mutaz Muhammed Ebu Zinid, tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybetti. Bu süre zarfında 55 Filistinli öldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:25
İsrail Hapishanesinde Tıbbi İhmalle Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 55'e Ulaştı

İsrail Hapishanesindeki Tıbbi İhmaller Hayat Alıyor

İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli Mutaz Muhammed Ebu Zinid'in, tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bu trajik olay, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli sayısının 55 olduğu tespit edilen bir dönemde gerçekleşti.

Ölümüne Dair Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Ebu Zinid'in sağlık durumu hapishanede aniden kötüleşti. 35 yaşındaki Ebu Zinid, 27 Haziran 2023'te tutuklandı ve daha önce herhangi bir sağlık sorunu yaşamamıştı.

Açıklamada, “Cezaevi yönetimi, Ebu Zinid’in hastaneye sevkini kasıtlı olarak geciktirmiş ve kendisine karşı sağlık suçu işlemiştir” ifadelerine yer verildi. Ebu Zinid, 6 Ocak’tan itibaren hastaneye sevk edilmiş, ancak maalesef kurtarılamamıştır.

Hapishanelerdeki Ölümlerin Artışı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını artırdığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, hapishanelerde ölen Filistinlilerin sayısının 55 olduğu vurgulandı. Bu durum, Filistinli mahkumların yaşadığı sağlık sorunları ve tıbbi ihmal konusundaki kaygıları daha da derinleştiriyor.

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