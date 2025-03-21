İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara Yine Açmadı: Cuma İhlali Devam Ediyor

İsrail, ramazanın üçüncü cumasında da Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine açmayı reddetti. Müslümanlar için kritik ibadet yeri yine kısıtlandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:50
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara Yine Açmadı: Cuma İhlali Devam Ediyor

İsrail, Ramazan'da Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara Açmadı

Ramazan ayında Cuma günleri Müslümanların ibadeti için her yıl tam anlamıyla açılan Harem-i İbrahim Camisi, bu yıl İsrail'in kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanı Muhammed Mustafa Necm, caminin 3. Cuma günü de Müslümanlara tam olarak teslim edilmediğini duyurdu.

Bakan Necm'in Açıklamaları

Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Necm’in şu ifadelerine yer verildi: "İşgalci İsrail, Harem-i İbrahimi Camisi'ni tesisleri, avlusu ve kapılarıyla birlikte teslim etmeyi art arda üçüncü cuma günü de reddetti." Bakan Necm, ayrıca caminin doğu kapısının açılmaması nedeniyle, caminin bölünmüş bir şekilde Müslümanların ibadetine açık olmayacağını ifade etti.

Bakan, ramazan ayının başlangıcından itibaren bu konuda net bir tutum sergilediklerini vurguladı ve İsrail’in Harem-i İbrahim Camisi'nin her alanında Müslümanların ibadet etme hakkını ihlal eden tutumuna son vermesi gerektiğini belirtti. Necm, uluslararası topluma da bu ihlalleri durdurma çağrısı yaptı.

Harem-i İbrahim Camisi ve Kutsal Önemi

Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ile birlikte İslam'ın en kutsal dört camisi arasında yer alıyor. Camide, Hazreti İbrahim ve eşinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un kabirleri bulunuyor.

El Halil kentinde, 1967'den beri işgal altında tutulan cami, 1994 yılında yaşanan trajik olayın ardından ikiye bölünmüş durumda. 25 Şubat 1994'te yaşanan "El Halil Camii Katliamı" sırasında, ateş açılması sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, cami bir süre kapatılmıştı. Yeniden açıldığında, caminin yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmişti.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün, Müslüman ve Yahudi ziyaretçilerine karşılıklı olarak açılmaktadır. Bu uygulama, Yahudilerin dini bayramlarında cami kısmının onlara, Müslümanların bayramlarında ise sinagog kısmının Müslümanlara verilmesini içeriyor.

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