İsrail, Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu, Hizbullah’a Karşı Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail ordusu, son 24 saat içerisinde Lübnan’da Hizbullah’a ait 70’ten fazla hedefe hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ordunun X platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşımda, bu operasyonların detayları ortaya kondu.

Saldırının Hedefleri

Açıklamada, gerçekleştirilen hava saldırılarının hedefleri arasında tanksavar füze fırlatma sahaları, askeri binalar, mühimmat depoları, terör hücreleri ve askeri karargahlar yer aldığı belirtildi.

Güney Lübnan’da Çatışmalar

Güney Lübnan’daki çatışmalara da temas ederek, "İsrail askerlerinin, İsrail güçlerine roket fırlatan bazı Hizbullah üyelerini etkisiz hale getirdiği, bir savaş uçağının ise Hizbullah üyeleri ile birlikte büyük miktarda silahın bulunduğu bir binayı hedef aldığı" ifadesi kullanıldı.

Hizbullah'dan Cevap Bekleniyor

Şu ana kadar Hizbullah’tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Çatışmaların yoğunlaştığı bu bölgede gelişmeler dikkatle izleniyor.