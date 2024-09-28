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İsrail, Hizbullah Hedeflerine Yoğun Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait 140 hedefi vurduğunu ve Hasan Nasrallah'ın bulunduğu bölgeye 80 ton patlayıcı attığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:14
İsrail, Hizbullah Hedeflerine Yoğun Saldırı Düzenledi

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, son 24 saatte Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 140 hedefe düzenlediği saldırıları duyurdu. Ordunun yaptığı açıklamada, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bulunduğu bölgeye yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldı" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların Detayları

İsrail, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerini vurmayı sürdürdüğünü belirterek, dün akşamdan itibaren 140 hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Hasan Nasrallah'ın bulunduğu yere toplamda 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atmışıız" denildi. Hizbullah'ın Karşılığı

İsrail'in bu iddialarının ardından Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Hasan Nasrallah'ın saldırıda öldüğünü duyurdu. Özellikle Cuma akşamı Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yapılan saldırılara dikkat çekildi.

Ayrıca, İsrail'in yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın kurucu liderleri arasında yer alan Nasrallah'ın yanı sıra grubun diğer önemli liderlerinin de iddia edildiği gibi etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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