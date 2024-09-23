DOLAR
34,12 -0,12%
EURO
37,97 0,43%
ALTIN
2.882,3 -0,28%
BITCOIN
2.163.909,14 -0,4%

İsrail, Hizbullah Komutanlarına Suikastları Sürdürüyor

İsrail, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın üst düzey komutanlarını hedef alarak çatışmalarını büyütüyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:54
İsrail, Hizbullah Komutanlarına Suikastları Sürdürüyor

İsrail'in Suikastları ve Hizbullah'ın Direnişi

8 Ekim'den bu yana, İsrail ordusu, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarına yönelik suikastlarına devam ediyor. Bu süreçte, Lübnan-İsrail sınırında yükselen gerilim, çeşitli askeri operasyonlarla birlikte yeni bir boyut kazanmış durumda.

Tahsin Kod adlı İbrahim Akil'in Hedef Alınması

İsrail, 20 Eylül'de, Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah komutanı İbrahim Akil'i hedef aldı. Akil, Hizbullah'ın askeri kanadının önemli isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Bu saldırının ardından Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da, darbe aldıklarını ancak direnişlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtmişti.

Hayatını Kaybeden Diğer Komutanlar

  • Fuad Şükür: Hizbullah'ın kurucu nesli arasında yer alan Şükür, 30 Temmuz'da Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.
  • Ahmed Mahmud Vehbi: Rıdvan Gücü'nün komutanı olan Vehbi, 20 Eylül'de Beyrut'ta Akil'e yönelik saldırıda öldürüldü.
  • Talib Sami Abdullah: Sınırdaki operasyonlardan sorumlu olan Abdullah, 12 Haziran'da bir toplantı esnasında İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti.
  • Visam et-Tavil: 8 Ocak'ta Hırbet Silm beldesinde öldürülen Tavil, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından biriydi.
  • Muhammet Nimet Nasır: 3 Temmuz'da Hizbullah'ın 2011-2016 dönemindeki operasyonlarına katılan Nasır, insansız hava aracı ile hedef alındı ve hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları sonucunda, 8 Ekim tarihinden bu yana 505 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Bu da, bölgedeki çatışmaların ne denli vahim bir hal aldığını göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Libya'da Petrol Üretimi Durduruldu: Merkez Bankası Krizi Devam Ediyor
3
Irak, Lübnan'a İnsani Yardım Gönderiyor
4
Tanzanya'da Muhalefet Partisi Lideri Gözaltına Alındı
5
BM'den Lübnan'daki Sivil Kayıplara Dikkat
6
Van'da 66 Milyon Liralık 22 Kilogram Külçe Altın Yakalandı
7
İran Cumhurbaşkanı: Nükleer Anlaşmaya Dönme Hazırlığı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!