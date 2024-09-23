İsrail, Hizbullah Komutanlarına Suikastları Sürdürüyor

İsrail'in Suikastları ve Hizbullah'ın Direnişi

8 Ekim'den bu yana, İsrail ordusu, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarına yönelik suikastlarına devam ediyor. Bu süreçte, Lübnan-İsrail sınırında yükselen gerilim, çeşitli askeri operasyonlarla birlikte yeni bir boyut kazanmış durumda.

Tahsin Kod adlı İbrahim Akil'in Hedef Alınması

İsrail, 20 Eylül'de, Beyrut'un güney banliyösünde Hizbullah komutanı İbrahim Akil'i hedef aldı. Akil, Hizbullah'ın askeri kanadının önemli isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Bu saldırının ardından Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da, darbe aldıklarını ancak direnişlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtmişti.

Hayatını Kaybeden Diğer Komutanlar

Fuad Şükür: Hizbullah'ın kurucu nesli arasında yer alan Şükür, 30 Temmuz'da Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Hizbullah'ın kurucu nesli arasında yer alan Şükür, 30 Temmuz'da Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi. Ahmed Mahmud Vehbi: Rıdvan Gücü'nün komutanı olan Vehbi, 20 Eylül'de Beyrut'ta Akil'e yönelik saldırıda öldürüldü.

Rıdvan Gücü'nün komutanı olan Vehbi, 20 Eylül'de Beyrut'ta Akil'e yönelik saldırıda öldürüldü. Talib Sami Abdullah: Sınırdaki operasyonlardan sorumlu olan Abdullah, 12 Haziran'da bir toplantı esnasında İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti.

Sınırdaki operasyonlardan sorumlu olan Abdullah, 12 Haziran'da bir toplantı esnasında İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Visam et-Tavil: 8 Ocak'ta Hırbet Silm beldesinde öldürülen Tavil, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından biriydi.

8 Ocak'ta Hırbet Silm beldesinde öldürülen Tavil, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından biriydi. Muhammet Nimet Nasır: 3 Temmuz'da Hizbullah'ın 2011-2016 dönemindeki operasyonlarına katılan Nasır, insansız hava aracı ile hedef alındı ve hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları sonucunda, 8 Ekim tarihinden bu yana 505 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Bu da, bölgedeki çatışmaların ne denli vahim bir hal aldığını göstermektedir.