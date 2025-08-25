İsrail: Hizbullah Silahsızlandırılırsa Lübnan'daki Askeri Varlığımız Aşamalı Azaltılacak

Tel Aviv, Beyrut'un silahları devlet tekelinde toplama kararını önemsiyor

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması için gerekli adımları atması halinde İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığının aşamalı olarak azaltılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın elindeki silahların bu yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin kararının önemli olduğu belirtildi. Bu kararın, Lübnan'ın egemenliğini geri kazanması ve devlet kurumları, ordunun ve yönetimin otoritesinin devlet dışı aktörlerin etkisinden bağımsız olarak yeniden tesisi için önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.

Tel Aviv'in, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik çabalarda Beyrut'a destek vermeye hazır olduğu ifade edildi. Açıklamada, Lübnan ordusunun gerekli adımları atması halinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığın aşamalı olarak azaltılmasının da dahil olduğu bazı adımlar atabileceği kaydedildi.

Silahların toplanması kararı ve süreç

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, ülkedeki tüm silahların yalnızca devlet denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen bir ABD önerisi sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi verdi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, 'İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini' ifade etti.