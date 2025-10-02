İsrail İHA Saldırısı: Lübnan'da İki Mühendis Hayatını Kaybetti

İsrail'e ait İHA'nın El-Curmuk'ta bir araca düzenlediği saldırıda iki mühendis öldü; ateşkes ihlalleri ve çatışma bilançosu artıyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:19
İsrail İHA Saldırısı: Lübnan'da İki Mühendis Hayatını Kaybetti

İsrail İHA Saldırısı: Lübnan'da İki Mühendis Hayatını Kaybetti

El-Curmuk hedefinde can kaybı ve bölgede artan gerilim

İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan’ın güneyindeki Cezzin kentine bağlı El-Curmuk bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Düşman İsrail’in El-Curmuk- El-Hardali otoyolunda bir aracı hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi şehit oldu, 1 kişi yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberinde de saldırıda hayatını kaybedenlerin bölgedeki hasarı tespit etmeye giden Ahmed Saad ve Mustafa Rızık adlı iki mühendis oldukları kaydedildi.

Yetkililer, saldırının bir gün öncesinde de İsrail’e ait İHA’nın Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Arka plan olarak, İsrail’in Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırılarını başlattığı, sürecin Eylül 2024’te tam anlamıyla bir savaşa dönüştüğü; çatışmalarda 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 17 bin kişinin yaralandığı bildirildi.

27 Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi’nde Birleşmiş Milletler (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 281 kişi öldü, 624 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürdüğü aktarıldı.

