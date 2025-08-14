DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

İsrail İHA'sı Ayterun'da Motosiklete Saldırdı: 1 Polis Ağır Yaralı

İsrail ordusuna ait İHA, Lübnan'ın güneyindeki Ayterun yakınlarında bir motosikleti hedef aldı; Ayterun belediyesinde görevli 1 polis ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 20:16
İsrail İHA'sı Ayterun'da Motosiklete Saldırdı: 1 Polis Ağır Yaralı

İsrail İHA'sı Ayterun'da Motosiklete Saldırdı

NNA: Nebatiye yakınlarında hedef alındı, 1 kişi ağır yaralı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait İHA, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ayterun beldesi yakınlarında bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda, Ayterun belediyesinde görevli polis olduğu belirtilen 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerindeki durum ve yaralının sağlık durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait İHA'ların Nebatiye'nin birçok bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Bölgedeki gerilim ve güvenlik durumu yakından takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası