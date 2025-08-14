İsrail İHA'sı Ayterun'da Motosiklete Saldırdı: 1 Polis Ağır Yaralı

İsrail İHA'sı Ayterun'da Motosiklete Saldırdı

NNA: Nebatiye yakınlarında hedef alındı, 1 kişi ağır yaralı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait İHA, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ayterun beldesi yakınlarında bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda, Ayterun belediyesinde görevli polis olduğu belirtilen 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerindeki durum ve yaralının sağlık durumu hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait İHA'ların Nebatiye'nin birçok bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirdiği bildirildi. Bölgedeki gerilim ve güvenlik durumu yakından takip ediliyor.