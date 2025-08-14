İsrail İHA'sı Lübnan Güneyinde Motosiklete Saldırdı: 2 Yaralı

İsrail İHA'sı Lübnan güneyinde motosiklete saldırdı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait İHA, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Ayterun beldesi yakınlarında bir motosikleti hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda, 1'i ağır yaralı polis, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun iddiaları ve diğer hedefler

İsrail ordusu, saldırıyla ilişkili açıklamasında savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait çok sayıda tüneli hedef aldığını iddia etti.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentindeki iki farklı noktayı daha hedef aldı; Nebatiye'ye bağlı Hasbaya ve Cizzin beldeleri bombalandı. Ayrıca İsrail ordusuna ait İHA'ların Nebatiye'nin birçok bölgesinde alçak uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Ateşkes sonrası durum

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulunduğu, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürdüğü bildirildi.