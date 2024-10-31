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İsrail'in Baalbek'e Yönelik Hava Saldırıları

İsrail'in Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 20:08
İsrail'in Baalbek'e Yönelik Hava Saldırıları

İsrail'in Baalbek'e Hava Saldırıları

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bulunan Baalbek'e düzenlediği 5 hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 14 kişinin ise yaralanmasına sebep oldu. Bu durum Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Saldırılar ve Tahliye Uyarıları

Savaş uçakları, Baalbek ile Makne ve Türkmenlerin yaşadığı Duris beldelerine yönelik hava bombardımanları gerçekleştirdi. 5 saldırının ardından, Makne'deki bir saldırıda 6 kişi yaşamını yitirirken, toplamda 6 kişi yaralandı.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Baalbek'teki saldırılarda 1 kadın hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Duris beldesine yapılan saldırılarda ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi, ancak 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırı Tehditleri ve Sivil Alanlar

İsrail ordu sözcüsü Avichai Adrai, sosyal medya üzerinden bölgedeki beldeler için saldırı tehdidinde bulunmuştu. Bu tehditlerin ardından, bölgede yaşayan halkın, güvenli alanlara gitmek amacıyla bulundukları yerlerden ayrıldıkları belirtildi.

Lübnan Başbakanı'nın Tepkisi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in sivillere yönelik evlerini terk etmeleri için yaptığı uyarıyı kınadı. Mikati, bunu "İsrail düşmanı tarafından işlenen suçlar serisine eklenen bir başka savaş suçu" olarak tanımladı.

Tarihî Miras Üzerindeki Tehdit

Baalbek şehri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Lübnanlı yetkililer, önceki saldırılarda zarar gören tarihi eserlerin daha fazla yok olmasından endişe duyduklarını belirtti.

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