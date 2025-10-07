İsrail'in Batı Şeria Baskınlarında 1 Çocuk Yaralandı, 5 Kişi Gözaltına Alındı

İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenledi; 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı, aralarında köy meclisi başkanı olmak üzere 5 Filistinli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:22
Baskınlar ve yaralanma

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği operasyonlarda 12 yaşındaki bir çocuğun yaralanmasına yol açtı. Filistin resmi haber ajansı WAFAnın aktardığına göre, güçler Cenin'in Arabe beldesine baskın düzenledi, beldenin sokaklarına askeri araçlar konuşlandırıldı ve Filistinlilere ateş açıldı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Cenin Devlet Hastanesi sağlık ekibinin, Arabe'de açılan ateş sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuğu tedavi için hastaneye naklettiği belirtildi.

Gözaltılar ve köy baskınları

Habere göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentinin doğusundaki Ruceyb köyüne de baskın düzenledi. Aynı dönemde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler köy çevresinde hareketlilik gösterdi.

Filistin devlet televizyonu ve görgü tanıkları, Nablus'un doğusunda bir apartman binasına da baskın yapıldığını bildirdi. Öte yandan, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı İzna beldesinde tarım arazilerinde çalışan dört Filistinli çiftçinin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı aktarıldı; askerlerin bölgede iki traktöre el koyduğu ve güvenlik gerekçesiyle Filistinlilerin girişini engellediği ifade edildi.

Gece sökülen ağaçların yerine zeytin ağacı dikmeye çalışan Filistinlileri engellemek amacıyla El Halil'in güneyindeki Yatta'ya bağlı Hırbet Um Hayr köyüne düzenlenen baskında, Köy Meclisi Başkanı Halil el-Hezalin de gözaltına alındı. Görgü tanıkları, askerlerin Filistinlileri arazilerinden zorla çıkardığını ve bölgeyi 24 saat süreyle kapalı askerî bölge ilan ettiğini belirtti.

Genel değerlendirme

Olaylar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların arttığını gösteriyor.

