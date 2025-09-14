İsrail'in Batı Şeria Baskınlarında 11 Filistinli Gözaltına Alındı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki eş zamanlı baskınlarında 11 Filistinli gözaltına alındı; üniversite öğrencileri açıkta sorgulandı, evler aranıp zarar verildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:43
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 11 Filistinli'yi gözaltına aldı. Operasyonlar sırasında üniversite öğrencileri açık alanda sorguya tutuldu.

El Halil ve üniversite baskınları

Filistin resmi ajansı WAFA ve yerel kaynaklara göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, El Halil ve Politeknik üniversitelerine baskın düzenledi. Aralarında 5 kız öğrenci'nin de bulunduğu bazı öğrenciler alıkonuldu. Öğrenciler birkaç saat boyunca sahada sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Baskınların diğer merkezleri

Beytullahim kentinde evine baskın düzenlenen bir Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin çeşitli beldelerinde de baskınlar gerçekleştirildi; evlerde arama yapılıp eşyalar zarar gördü ve burada 5 kişi gözaltına alındı.

Cenin, Tubas ve Kalkilya kentlerinde de ev baskınları yapıldı; bu operasyonlarda aralarında bir baba-oğulun bulunduğu 4 Filistinli alıkonuldu. Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde ise İsrail askerleri Beyt Rima beldesine ses bombası kullanarak ve ateş açarak baskın düzenledi; beldede bir dükkana gerçekleştirilen baskında 1 Filistinli gözaltına alındı.

Artışın arka planı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

