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İsrail'in Batı Şeria'da İHA Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Tubas kentinde düzenlediği İHA saldırısında iki çocuk da dahil olmak üzere üç Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:14
İsrail'in Batı Şeria'da İHA Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki İHA Saldırısı: 3 Can Kayıbı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk toplam 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu Tubas kentinin güneydoğusunda bulunan Tamun beldesine yönelik bir İHA saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 9 yaşındaki Rıza Beşarat, 10 yaşındaki Hamza Beşarat ve 23 yaşındaki Adem Beşarat yaşamını yitirdi.

Öldürülen Filistinlilerin naaşları ise İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş durumda. Yerel kaynakların ifadelerine göre, saldırının gerçekleştirildiği bölge, bir yerleşim alanı olup, evlerinin yakınında bulunan Filistinlilerin hedef alındığı belirtiliyor.

Sabah Baskınları ve Gözaltılar

Öte yandan, İsrail askerleri sabah saatlerinde Tamun beldesine baskın düzenleyerek keskin nişancılar ve askerleri bölgeye konuşlandırdı. Baskın sırasında iki ev kuşatıldı ve birçok eve daha operasyon yapıldı.

Ayrıca, İsrail askerlerinin Tubas kentinin kuzeyindeki Akaba beldesinde de evlere baskın düzenleyip, 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

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