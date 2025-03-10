İsrail'in Batı Şeria'daki Camii Baskını: Namaz Kılanlara Saldırı

İsrailliler, Batı Şeria'daki bir camiye teravih namazı sırasında baskın düzenleyerek, namaz kılanlara saldırdı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 03:45
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 03:45
İsrail'in Batı Şeria'daki Camii Baskını: Namaz Kılanlara Saldırı

İsrail, Batı Şeria'da Camiyi Baskınla Terörize Etti

Filistin topraklarını gasbeden İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin doğusundaki bir camiye teravih namazı sırasında baskın düzenleyerek, namaz kılanlara saldırdı. Olayın ardından caminin iç kısmı tahrip edildi.

Saldırının Detayları

Olay sırasında camide bulunan aktivist Sair Hannuni, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyt Furik beldesinin doğusundaki Hırbet Tana bölgesindeki Beytü’ş-Şeyh Camisi’ni hedef aldığını belirtti. Hannuni, camiye plakasız bir Hummer tipi askeri araçla gelen ve İsrail ordusu üniforması giyen 4 kişinin teravih namazı sırasında baskın düzenlediğini ifade etti.

Cemaatin Durumu

Hannuni, cemaatin kimlik ve telefonlarının toplandığını, ardından sıkı bir aramadan sonra yaklaşık bir saat boyunca avluda tutularak bekletildiğini söyledi. Baskın sırasında caminin minberinin kırıldığı, halılara yağ ve meyve suyu döküldüğü, ayrıca cami içindeki tüm cihazlar ve aydınlatmanın da tahrip edildiği öğrenildi.

İsrail'in Saldırıları Arttı

Filistinli yetkililere göre, geçen ay boyunca İsrailliler Batı Şeria'da 230 saldırı gerçekleştirmiştir. 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemlenmektedir.

Can Kayıpları ve Yaralılar

Bu süreçte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ve gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 930 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, bu olaylarda 167'si çocuk olmak üzere yaklaşık 7000 kişi de yaralandı.

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