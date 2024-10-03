İsrail'in Batı Şeria'daki Hava Saldırısında 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Tulkerim Mülteci Kampı'na Yönelik Hava Saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaptığı açıklamada ölü sayısının 18 olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar, Tulkerim kentindeki Şehit Sabit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tulkerim’deki saldırının Filistinliler arasında büyük bir üzüntü yarattığı vurgulandı. Olayla ilgili detaylar ve yaralı sayısı güncellenmeye devam ediyor.