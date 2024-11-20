İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor: Minye Köyü'ne Baskın

İsrail, Batı Şeria'daki Minye Köyü'ne Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde, Minye köyüne saldırıda bulundu. Minye Köyü Meclis Başkanı Zayid Kevaziye, yaptığı açıklamada, İsraillilerin, köye saldırarak Filistinlilerin koyunlarını çalmaya çalıştığını ifade etti.

Saldırılar Artıyor

Kevaziye, birkaç ay önce 3 bin nüfuslu Minye köyü yakınında bir yerleşim karakolu kurulduğunu ve köy sakinlerini zorla yerinden etmek için saldırıların arttığını belirtti. Ayrıca, bu saldırıların İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiğini vurguladı.

Beytullahim'deki Durum

Kevaziye, Beytullahim'in yerleşim yerlerinin yayılması tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu çerçevede, Kuzey Ağvar bölgesindeki bir su kaynağının da İsrailliler tarafından ele geçirildiği öğrenildi.

Ummu Cemal Köyü'ndeki Baskın

Mücavir Malih köyü Meclis Başkanı Mehdi Daragıme, sabah saatlerinde Ummu Cemal köyündeki su kaynağına baskın düzenlendiğini ve çevresinin dikenli telle çevrildiğini bildirdi. Daragıme, son 3 ayda İsraillilerin saldırılarını artırdığını ve Filistinli hayvanları çalarak bölgeyi terk etmeye zorladığını vurguladı.

İsrail'in Hedefleri

Filistinli yetkililer, İsrail'in Ağvar bölgesini askeri eğitim alanı veya güvenlik gerekçesiyle hedef aldığını ifade ediyor. 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Hayatını Kaybedenler

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda, 7 Ekim 2023'ten günümüze kadar, 167'si çocuk olmak üzere 790 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.