İsrail'in Bekaa'ya Yönelik Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Batı Bekaa'ya bağlı Muşağğara beldesine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sur Kentine Yapılan Bombardıman

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc Rical beldesinde bir evi hedef aldı. Bu saldırı sonucunda bölgede maddi hasar meydana geldi.

Saldırılar Sonrası Dumanlar Yükseldi

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Sur'a bağlı Yarin ve Cebin beldeleri arasında bulunan alanları da bombalaması sonucu, söz konusu bölgede yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.