DOLAR
34,33 -0,07%
EURO
37,47 -0,69%
ALTIN
3.023,17 -0,16%
BITCOIN
2.350.980,92 0,64%

İsrail'in Bekaa'ya Yönelik Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Saldırılarda maddi hasar da oluştu.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:09
İsrail'in Bekaa'ya Yönelik Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından Açıklama

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Batı Bekaa'ya bağlı Muşağğara beldesine yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sur Kentine Yapılan Bombardıman

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Burc Rical beldesinde bir evi hedef aldı. Bu saldırı sonucunda bölgede maddi hasar meydana geldi.

Saldırılar Sonrası Dumanlar Yükseldi

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Sur'a bağlı Yarin ve Cebin beldeleri arasında bulunan alanları da bombalaması sonucu, söz konusu bölgede yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
2
Gülüç Belediyesine Yeni Başkan Vekili Atandı
3
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
4
YÖK'ten Nitelikli Araştırmacı Çalıştayı
5
Doğu Karadeniz İçin Güçlü Yağış Uyarısı
6
İran'da Cayrokopter Kazası: 3 Asker Hayatını Kaybetti
7
Balkan Alimleri Buluşması: İslam Medeniyetinin Yeniden İnşası

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz