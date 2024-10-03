İsrail'in Beyrut'a Düzenlediği Saldırılar

İsrail, Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Hava Saldırıları Düzenledi

Gece saatlerinde gerçekleşen hava saldırılarında, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef aldı. Toplam 4 hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirilirken, 3 saldırının Dahiye bölgesine yapıldığı belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Beyrut'un güneyindeki Muavvad bölgesi ve Amerikan Mahallesi 3 füzeyle vuruldu. Bu saldırılar sonrası, hedeflerden yoğun dumanların yükseldiği gözlemlendi.

Beyrut'un batısındaki Başura bölgesinde bulunan bir bina da başka bir saldırının hedefi oldu. Olay sonucunda yaralananların olduğu, ancak detaylı bilgilerin henüz edinilemediği kaydedildi.

İsrail ordusunun sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bazı hedeflere "hassas saldırılar" gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılara ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen günlerde paylaşılacağı ifade edildi.