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İsrail'in Beyt Lahiya'daki Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Beyt Lahiya'da düzenlenen saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, hastane de hedef alındı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 16:25
İsrail'in Beyt Lahiya'daki Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırısı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesinde 2 evi hedef alan İsrail ordusu, 7 Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail güçleri, Ebu Semra ve Zarab ailelerine ait evleri bombalayarak ağır bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıların ardından, enkaz altında kalan kişilerin olduğu duyuruldu. Sağlık kaynakları, Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi çocuk bölümünün de hedef alındığını ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

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