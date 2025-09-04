DOLAR
İsrail'in Bu Sabah Gazze Saldırısı: 20 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda farklı bölgelerde 20 Filistinli hayatını kaybetti; çok sayıda yaralı ve yıkım bildirildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:27
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarına göre, İsrail ordusunun bu sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, Gazze kentinin kuzeyi, güneyi ve orta kesimleri ile çevre bölgelerde yoğunlaştı.

Saldırıların ayrıntıları

Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi yakınlarındaki Ebu Mazin Kavşağı çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen saldırıda, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası çadırda yangın çıktığı bildirildi.

Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yardım bekleyen 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir ailenin çadırını hedef alan saldırıda, aralarında 4 çocuk bulunan aynı aileden 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli öldü; saldırıda yaralananlar olduğu ve enkaz altında çıkarılmayı bekleyenlerin bulunduğu görgü tanıkları tarafından aktarıldı.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti. Kentin batısındaki Nasr Mahallesi civarındaki İtalyan Kulesi çevresindeki sığınmacı çadırları ise İsrail dronlarının saldırısına maruz kaldı.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesinin doğusunda İsrail ordusu, yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak patlayıcı yüklü askeri araçlarla şiddetli yıkım ve tahribat operasyonları gerçekleştirdi.

Deyr el-Belah’ın doğusundaki Kisufim bölgesinde yardım bekleyenlere İsrail askerlerince açılan ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber kaynakları saldırıların devam ettiğini ve bölgeden gelen bilgilerin yerinde doğrulanmasının güç olduğunu belirtiyor. Olaylarla ilgili yetkililerden yapılan resmi bir açıklama henüz kamuoyuna yansımadı.

