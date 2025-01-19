İsrail'in Çekilmesinin Ardından Gazze'de Felaket Manzaraları

Ateşkes sonrası Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in bıraktığı yıkım ve çürümüş cenazeler, geri dönenleri şok etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:12
İsrail'in Çekilmesinin Ardından Gazze'de Felaket Manzaraları

Ateşkes Sonrası Gazze'deki Yıkım Manzaraları

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusu tarafından yürütülen saldırılardan etkilenen yerel halk, ateşkesin ardından geri dönüşlerde yoğun bir yıkım manzarasıyla karşılaşıyor. Gazzeli Rafet ez-Zeanin, bu durumu "Yıkımın büyüklüğü tam anlamıyla bir felaket, akıl almaz boyutta. Bu manzara hiçbir şekilde tarif edilemez. Sanki deprem..." sözleriyle tanımladı.

Yerinden Edilenler Evlerine Dönüyor

15 ayı aşkın süredir devam eden çatışmalar neticesinde, Gazze'de yerinden edilen binlerce kişi, Gazze kent merkezindeki evlerine dönme umutlarıyla geri dönüş yapıyorlar. Ancak, geri döndüklerinde gördükleri yıkım karşısında derin bir şok yaşıyorlar.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yeniden yapılanmanın önünde büyük engeller bulunuyor. Yerinden edilen bu insanlar, evlerinde sarsıcı bir manzara ile karşılaşıyorlar. Geri dönüşlerin acısı, yaşanan kayıplar ve felaket manzarası, bölge halkının yüreklerini dağlıyor.

Anadolu Ajansı gibi haber kaynakları, bu durumu belgeliyor ve Gazze'nin yeniden inşası için gereken yardımların aciliyetine dikkat çekiliyor.

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