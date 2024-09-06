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İsrail'in Cenin'le İlgili Saldırıları Sonunda Büyük Yıkım

İsrail güçlerinin Cenin'deki 10 gün süren saldırıları neticesinde ciddi yıkımlar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 06:59
İsrail'in Cenin'le İlgili Saldırıları Sonunda Büyük Yıkım

İsrail Güçleri Cenin'den Geri Çekildi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehri ve mülteci kampına yönelik 10 gün süren operasyonlarını tamamlayarak geri çekildi. Bu süreç, ağır yıkımlarla sonuçlandı. Saldırılar Cenin'de Büyük Zarar Yaratıyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, bu süreçte onlarca sivilin hayatını kaybetmesine ve birçok kişinin yaralanmasına sebep oldu. Cenin halkı, daha önce benzer olaylarla karşılaştıkları için, İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından yeniden saldıracağı korkusunu yaşıyor.

Altyapıya Zarar Verildi

Cenin kentinde İsrail güçleri tarafından yapılan saldırılar, ana yollar, mülteci kampı ve diğer mahallelerde ciddi altyapı hasarına yol açtı. İş makinelerinin yürüttüğü kazı çalışmaları sonucunda su, elektrik ve iletişim hatları kesildi.

Yoğun Saldırı Duyurusu

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına yönelik "Yaz Kampları" adını verdiği kapsamlı saldırılara başladığını ilan etmişti. Bu saldırılar, 2002 yılından bu yana yaşanan en yoğun operasyonlar arasında yer alıyor.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 28 Ağustos'tan bu yana Cenin'de 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7 ve El Halil'de 3 olmak üzere toplamda 39 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 145 kişi de yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de aynı süreçte, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail askerleriyle birlikte yapılan saldırılarda toplamda 691 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

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