İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere Ait Evi Yıkma Eylemi

İsrail, Filistinlilere Ait Evi Yıktı

İsrail'in Doğu Kudüs'ün işgal altındaki bölgelerinde devam eden mülk yıkım eylemleri bir kez daha gündeme geldi. Filistinli Abdussemi Subeyh'e ait iki katlı ev, İsrail'e bağlı belediye ekipleri tarafından "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldı.

Yıkım Eylemi ve Zorla Tahliye

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, çok sayıda İsrail polisinin eşlik ettiği ekipler, Hazma beldesindeki El-Beyadir bölgesinde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkım öncesinde evde yaşayan altı Filistinli, zorla dışarı çıkarılarak evleri buldozerle yerle bir edildi.

Uluslararası Tepkiler ve İnsan Hakları İhlalleri

Filistin ve uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltma amacıyla, inşaat ruhsatlarını sınırladığını ve buna karşılık İsrailli yerleşimcilere önemli ölçüde ruhsat verildiğini dile getiriyor.

Bugün itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını işgal etmektedir. Uluslararası hukuka göre, bu topraklardaki işgaller yasadışı olarak kabul edilmektedir.