İsrail'in Gazze Bombardımanında BM Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 1 BM çalışanı öldü, 5'i ağır yaralandı. Olayın detayları burada.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:11
İsrail'in Gazze Bombardımanında BM Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Acı Bir Saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde, Birleşmiş Milletler'e ait bir merkezi hedef alması sonucunda 1 yabancı çalışan hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı.

BM Merkezinin Bombalanması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu trajik olay, bölgedeki bir BM merkezinin bombalanmasıyla gerçekleşti. Saldırıda zarar gören bireylerin durumu ciddiyetini koruyor.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Olayda hayatını kaybeden çalışanın yanı sıra yaralıların da Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

İsrail’in bu tür saldırıları, uluslararası toplumda büyük endişe yaratmaya devam ediyor.

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