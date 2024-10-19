İsrail'in Gazze'de Çocuk Öldürmesi Üzerine

İsrail, Gazze'nin Kuzeyinde Trajik Bir Olay Yaşandı

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze'nin kuzey bölgesinde yürüyen bir çocuğu hedef alarak öldürdü. Olay, yerel bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerle sosyal medyaya yansıdı.

Olay Anı ve Yardım Çabaları

Görüntülerde, çocuğun vurulması sonrası çevredekilerin yardım etmek için toplandığı anlar yer alıyor. Ancak yardım çabaları esnasında, İHA tarafından ikinci bir saldırı gerçekleştirilmesi sonucu, çocuğun yanı sıra yardıma koşanlardan da bazıları yaralandı.

İsrail'in Süregelen Saldırıları

İsrail ordusu, son 14 gündür Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun saldırılar düzenlemekte. Bölgedeki İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak halkın bölgeye giriş ve çıkışını engelliyor.

İnsani Kriz

İsrail’in son 377 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de ölü sayısı 42 bin 500 olarak kaydedildi. Bu durum, bölgede büyük bir insani krize yol açmakta.