İsrail'in Gazze'de kuzey saldırıları sivilleri göçe zorluyor

Cibaliya en-Nazla'dan toplu kaçış: Aileler batıya sığındı

İsrail ordusunun Gazze şehrinin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştırması sonucu, bölgede yaşayan çok sayıda Filistinli sivil evlerini terk ederek kentin batısına göç etmek zorunda kaldı. Yerel kaynaklar, Cibaliya en-Nazla bölgesinden geniş çaplı bir göç hareketi yaşandığını bildiriyor.

Göç eden ailelerin çoğunun eşyalarıyla birlikte yürüyerek bölgeyi terk ettiği aktarıldı. İsrail'in gece saatlerinde yoğunlaşan hava ve topçu saldırıları, kuzeyde yaşayan sivillerin güvenli bölge arayışını hızlandırdı.

Mutaz Ebu Varda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu bulunduğumuz bölgeye hava saldırısı yaparken diğer taraftan tahliye emri veren kağıt broşürler attı. Cibaliya en-Nazla'yı savaş bölgesi ilan etti." dedi.

Ebu Varda, güneyde güvenli bir yer olmadığı için batıya kaçtıklarını, geldikleri yerde yeterli yiyecek ve içecek bulunmadığını ve 16 litre suyu 2 doların üzerinde bir fiyata kilometrelerce uzaktan almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Yerinden edilen Filistinli sivillerin barınaksız, aç ve susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ebu Varda, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistinli kadın Filistin Havale ise İsrail saldırıları nedeniyle "çocukların korkudan titrediğini" ve bazılarının "nefes almakta güçlük çektiğini" dile getirdi.

İsrail saldırılarının bilançosu ve harekete geçen planlar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 62.895 Filistinli hayatını kaybetti, 158.927 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 11.050 kişi yaşamını yitirirken, 46.886 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan siviller nedeniyle ölenlerin sayısı 2.158, yaralıların sayısı ise 15.843 olarak bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Yerel ve uluslararası yardım çağrıları artarken, bölgedeki sivillerin güvenliğe erişimi, yeterli su ve gıda temini ve acil insani müdahale talebi öncelikli konular arasında yer alıyor.