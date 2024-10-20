İsrail’in Gazze’nin Kuzeyinde Etnik Temizlik İddiaları

Son dönemde açıklamalar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarla yüzlerce Filistinliyi göçe zorladığını ve bunun bir etnik temizlik uygulaması olduğuna dikkat çekiyor.

İzlenen Strateji

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan göç eden Filistinli sayısının 5 bini geçtiğini duyurdu. Adraee, belirlenen güzergah üzerinden Filistinlilerin bölgeden ayrılmasına izin verildiğini öne sürdü.

Filistinlilerin Tepkileri

Bölgedeki yerel kaynaklar, Filistinlilerin kendi istekleriyle yerlerinden ayrılmadığını, bunun aksine İsrail ordusunun onları zorladığını ifade ediyor. Ayrıca, 6 Ekim'den itibaren gerçekleşen ağır saldırılarla Gazze’nin kuzeyine yönelik kuşatma uygulandığını belirtiyorlar.

Olayların Arka Planı

İsrail’in bu askeri operasyonlarının, Filistinlileri kuzeyden tahliye etme amacı taşıdığı ve bunun, generallerin planı adı altında daha önce basına yansıyan stratejilerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Hayatını Kaybedenler

Gazze’nin kuzeyinde, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayan saldırılarda 400’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Etnik temizlik, belirli bir toplumun silahlı yöntemlerle yerinden edilmesi ve kültürel özelliklerinin yok edilmesi anlamına geliyor.

Sivillere Yönelik Tehditler

İsrail ordusunun, Filistinlilerin güvenli bölgelere yönlendirilmesi için yaptığı çağrılar, aslında sivillerin hedef alındığı ve yaşam koşullarının zorlaştırıldığı bir ortamda gerçekleşiyor. Yapılan saldırılarda özellikle hastane ve eğitim kurumları gibi sivil tesislerin tahrip edilmesi endişe veriyor.

Uluslararası Tepkilere Neden Oluyor

Bölgedeki gelişmeler, uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmakta. Filistinliler, yaşadıkları bu zor durumu "etnik temizlik" olarak adlandırarak dünyaya sesleniyorlar.