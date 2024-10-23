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İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırıları 19. Günde Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırılarda, 19 günde birçok sivil hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:17
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırıları 19. Günde Can Almaya Devam Ediyor

İsrail Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılar, 19 gündür hız kesmeden sürmektedir. Filistinliler, bu süreçte zorla göç ettirilmektedir.

Bölgedeki Can Kaybı ve Yaralılar

Saldırılar sonucunda, Ey-Zerka bölgesinde 2 çocuk hayatını kaybederken 6 sivil yaralandı. Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesi gibi yerleşim yerlerine yönelik yürütülen saldırılar, sivil kayıplara neden olmaktadır.

Önemli Bir Sığınak ve Kurtarma Çalışmaları

İsrail askerleri, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki el-Fahura Okulunu boşaltırken, yerinden edilmiş Filistinlilerin yaptıkları sığınma eylemi sırasında daha fazla insanı tehlikeye attı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Mahmud Basal, olayla ilgili olarak; "Saldırılar sonrası 2 sivilin cansız bedenini ve 3 yaralıyı enkaz altından çıkardık" açıklamasını yaptı.

Yardım Çağrıları ve Tehcir Planları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise, “Dünyanın halkımıza koruma ve barınak sağlamadaki başarısızlığı, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtmek için kefen göndermeye çaba göstermesini istiyoruz” şeklinde bir çağrıda bulundu. Yerel kaynaklar, İsrail saldırıları nedeniyle kefen bulamayan Filistinlilerin ölen yakınlarını kefensiz gömmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

Askeri Aksiyon ve Planlar

6 Ekim tarihinde, Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik başlatılan kara saldırıları, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden etmeyi amaçlayan bir strateji izlemektedir. Bu durum, İsrail basınında "generallerin planı" olarak adlandırılan bir projenin sonuçları olarak değerlendirilmektedir.

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